Freundin mit heißem Messer verletzt? Mann revidiert Aussage vor Gericht

Er soll seine Freundin in Nördlingen mit einer heißen Klinge verletzt haben: Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung musste sich ein junger Mann vor dem Amtsgericht in Nördlingen verantworten. Zweimal habe der Angeklagte seiner damaligen Lebensgefährtin ein erhitztes Küchenmesser an den Oberarm gedrückt, verlas Staatsanwältin Rosa Landenberger-Schneider aus der Anklageschrift. Dadurch habe die Frau zwei Brandwunden erlitten. Die Tat soll sich bereits im April 2021 ereignet haben, damals war der Mann 18 Jahre alt, inzwischen ist er 23. Er schilderte jedoch einen ganz anderen Hergang des Vorfalls.

