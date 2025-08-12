Margarete-Jaumann-Stiftung spendet Materialien für Kita-Deutsch-Vorkurs

Seit vielen Jahren unterstützt und fördert die Kindertagesstätte St. Josef beim Lernen der deutschen Sprache. Dazu wird ein separater Deutsch-Vorkurs angeboten, bei dem Bücher, Spiele und andere Materialien eingesetzt werden, um die deutsche Sprache für die Kinder lebendig und anschaulich zu gestalten. Durch den intensiven Gebrauch, über Jahre hinweg, waren die Fördermittel abgegriffen und verschlissen. Die Margarete-Jaumann-Stiftung mit dem Beiratsvorsitzenden Paul Ritter spendete deshalb 200 Euro, um den Bestand zu erneuern und auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Margarete-Jaumann-Stiftung ist eine Treuhandstiftung unter dem Dach der VR-Bürgerstiftung Ries.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!