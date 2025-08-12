Icon Menü
Margarete-Jaumann-Stiftung erneuert Materialien für Kita-Deutsch-Vorkurs

Nördlingen

Margarete-Jaumann-Stiftung spendet Materialien für Kita-Deutsch-Vorkurs

Kinder freuen sich über neue Bücher und Spiele.
Von Carmen Lechler
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt (von links) Josef Lechner (Kirchenpfleger St. Josef), Corinna Raml (Kitaleitung St. Josef), Paul W. Ritter (Vorsitzender des Stiftungsbeirats Margarete-Jaumann-Stiftung) und vorne im Bild die Kindergartenkinder der KiTa St. Josef.
    Das Bild zeigt (von links) Josef Lechner (Kirchenpfleger St. Josef), Corinna Raml (Kitaleitung St. Josef), Paul W. Ritter (Vorsitzender des Stiftungsbeirats Margarete-Jaumann-Stiftung) und vorne im Bild die Kindergartenkinder der KiTa St. Josef. Foto: Corinna Raml

    Seit vielen Jahren unterstützt und fördert die Kindertagesstätte St. Josef beim Lernen der deutschen Sprache. Dazu wird ein separater Deutsch-Vorkurs angeboten, bei dem Bücher, Spiele und andere Materialien eingesetzt werden, um die deutsche Sprache für die Kinder lebendig und anschaulich zu gestalten. Durch den intensiven Gebrauch, über Jahre hinweg, waren die Fördermittel abgegriffen und verschlissen. Die Margarete-Jaumann-Stiftung mit dem Beiratsvorsitzenden Paul Ritter spendete deshalb 200 Euro, um den Bestand zu erneuern und auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Margarete-Jaumann-Stiftung ist eine Treuhandstiftung unter dem Dach der VR-Bürgerstiftung Ries.

