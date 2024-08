Maria-Ward-Realschule feiert 25 Absolventen: Warum ein Blumenstrauß eine Rolle spielt

25 Absolventinnen und Absolventen der Maria-Ward-Realschule Wallerstein haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Mit einem ökumenischen Gottesdienst der Schulgemeinschaft begann die Verabschiedung in der Kirche St. Alban. Die Abschlussklasse gestaltete mit ihren Religionslehrerinnen und unter der Leitung von Dekan Jürgen Eichler und Vikar Lucas Horn einen ansprechenden und würdigen Gottesdienst. Dabei brachten sie ihr Motto: „Unsere Klasse – ein bunter Blumenstrauß“ ein.

Jeder Schüler und jede Schülerin steuerte eine andere Blume zum Strauß bei. Beim Rückblick wurde der durch die Blumen der neu hinzugekommenen Schüler erweitert. Für alle, die die Klasse verlassen haben, wurden Trockenblumen hinzugefügt – auch sie wurden nicht vergessen. Abschließend erhielten alle Schüler der Abschlussklasse einen persönlichen Segen. Im Anschluss an den Gottesdienst fand der offizielle Teil in der Turnhalle der Realschule statt. Musikalisch wurde das Programm von der Schulband und einigen Instrumentalschülerinnen umrahmt.

Absolventen von Maria Ward wählen Blumenstrauß als Motto

Schulleiter Till Tröster betonte bei seiner Rede, dass man diese Klasse, diesen „Blumenstrauß“ genau betrachten müsse, um zu sehen, was da alles erblüht sei und welche außergewöhnlichen Talente sich darin verbergen. So haben die Absolventen beispielsweise die Regale der neuen Garderobe aufgebaut und sich dort auch gleich mit einem selbstgemalten Bild verewigt. Etwas Besonderes war der Abschlussstreich, bei dem die Schulgemeinschaft miteinander Spaß hatte und in verschiedenen Spielen gegeneinander antrat. Bevor er allen ein Gebet mit auf den Weg gab, ermunterte Tröster die Abschlussklasse, in Verbindung zu bleiben und ihre Gemeinschaft weiterhin zu leben.

Die Vorsitzende des Elternbeirats, Daniela Baumann, ehrte die Jahrgangsbesten: Stefanie Kuyat (1,40), dicht gefolgt von Alina Drohner (1,50) und Eva Stimpfle (1,70). In einer kurzen Ansprache ging sie ebenfalls auf das Motto des Blumenstraußes ein und betonte, dass Vielfalt Stärke sei. Sie ermutigte die Schülerinnen und Schüler, neugierig zu bleiben und an sich selbst zu glauben, denn so könne man Großartiges leisten. Wallersteins Bürgermeister Georg Stoller ließ es sich nicht nehmen, dem Jahrgang zu seinem Abschluss zu gratulieren und sicherte der Schule weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

In ihrer Abschlussrede ließen die Klassensprecher Eva-Maria Faußner und Max Kienle ihre Schulzeit Revue passieren und riefen ihren Klassenkameraden die turbulenten Zeiten mit Corona und zahlreichen Lehrerwechseln in Erinnerung. Abschließend bedankten sie sich mit Geschenken und Blumen bei den Lehrkräften, die sie in ihrer Schulzeit und der Prüfungsvorbereitung geduldig unterstützt haben. Im Anschluss feierte man auf dem Gelände der Realschule. (AZ)