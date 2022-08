Marienthal: Richtfest für das Freundschaftshaus aus dem Kreis

Plus Günter Enßlin und seine Mannschaft bauen das Freundschaftshaus im von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Marienthal auf. Schirmherr Landrat Stefan Rößle kommt auch.

Da waren sich die acht Redner einig, als Zimmermann Günter Enßlin, hoch oben flankiert von gut 15 Zimmerleuten, beim Richtfest für das „Freundschaftshaus Marienthal“ nach dem Richtspruch traditionell sein Glas zerschmissen hatte: Das erfolgreiche, gemeinschaftliche, solidarische, nachhaltige und innovative Projekt von Marienthal stehe als Zeichen dafür, dass der Wiederaufbau im Ahrtal vorangeht und gelingen kann.