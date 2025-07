„Freches Bild der Landwirtschaft“: Marina Sienz zeigt sich im Jungbauernkalender 2026

Unter welchem Monat ihr Bild abgedruckt wird, weiß sie bisher nicht, aber sicher ist: Die 19-jährige Marina Sienz aus Kleinerdlingen ist beim Jungbauernkalender 2026 dabei. Dieser habe sich, so wird Herausgeber Franz Tonner in einer Pressemitteilung zitiert, „vom Skandalkalender zum absoluten Erfolgsprojekt“ entwickelt. Man wolle „Landwirtinnen und Landwirte hinter dem Vorhang hervorholen und ein attraktives, junges und freches Bild der Landwirtschaft zeigen“, ergänzt Projektleiter und ehemaliger Mister Austria, Philipp Knefz, in der Mitteilung. Und das macht jetzt mit Marina Sienz auch eine Rieserin.

Aufgewachsen ist sie auf dem Hof ihrer Eltern, einem Vollerwerbsbetrieb im Bereich Bullenmast und Ackerbau. In jeder freien Minute, vor allem zur Ernte, hilft sie mit, erzählt die 19-Jährige. „Eigentlich jeder, der mit der Landwirtschaft zu tun hat, kennt den Kalender“, sagt sie. Ihre Schwester habe sich bereits vor zehn Jahren beworben, sie selbst auch schon für 2025. Jetzt hat es endlich geklappt.

Fotografiert wurde in Österreich für den Jungbauernkalender

Als Bewerbung hat sie eine Auswahl an Bildern verschickt. „Das müssen keine Profifotos sein, aber man muss einen Bezug zur Landwirtschaft haben“, sagt Senz. Mit ihrer Teilnahme möchte sie nicht nur die Region vertreten, sondern auch auch Aufmerksamkeit auf die Landwirtschaft lenken. Was ihr daran gefällt? „Dass man sich körperlich für etwas einsetzt, das man später ernten kann und damit Menschen und Tiere ernähren kann“, sagt die 19-Jährige.

Nach ihrer Bewerbung wurde sie zum Casting nach Salzburg eingeladen. „Es gab ein kurzes Shooting und wir mussten uns kurz vorstellen. Schon zwei Wochen später habe ich die Zusage bekommen“, erzählt Sienz. Kurze Zeit später wurde es schon ernst: In der Nähe von Graz wurden die Aufnahmen für den Kalender gemacht. Zusammen mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland, Österreich und Südtirol hat man Marina Sienz fotografiert. Die Kleidung konnte sie dabei selbst bestimmen. „Wir durften mitbringen, worin wir uns wohlfühlen. Das Hintergrundmotiv wurde dann weitestgehend vorgegeben“, sagt sie. Modelerfahrungen hat die 19-Jährige bis dato nicht gemacht. Sie arbeitet hauptberuflich im Marketing und macht gerade ihren Betriebswirt. Und das soll auch so bleiben, eine Modelkarriere strebt sie, auch nach dem Kalendershooting, nicht an.

Vorgestellt wird der Jungbauernkalender im Oktober

Vorgestellt wird der Kalender offiziell im Oktober, schon jetzt kann man ihn aber zum Preis von 34,99 Euro vorbestellen. Zwei Versionen sind erhältlich: einer mit 12 Frauen, einer mit 12 Männern. Und vielleicht klappt es für Marina Sienz ja sogar mit dem Cover: Denn im August wird über eine Abstimmung auf der Instagram-Seite des Kalenders entschieden, welches Model die erste Seite ziert.