Marktoffingen

18:00 Uhr

19 neue Bauplätze entstehen in Marktoffingen

Am östlichen Ortsrand von Marktoffingen mit Blick zum Ulrichsberg entstehen 19 Bauparzellen für Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Gemeinde legt bei der Erschließung ein enormes Tempo vor.

Plus Marktoffingen will noch in diesem Jahr weitere Bauplätze ausweisen. Sie sollen zwischen 693 und 910 Quadratmeter groß sein. Viele Dachformen sind zugelassen.

Von Peter Tippl

Bei optimalem Verlauf könnte noch in diesem Jahr Baurecht im Marktoffinger Baugebiet "Feldbach Nord" erreicht werden: In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurden mit den Festsetzungen des Bebauungsplans für die 19 Bauplätze der Weg geebnet. In Marktoffingen eröffnet sich damit für junge Familien eine Chance auf den Traum vom eigenen Heim.

