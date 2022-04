Marktoffingen

vor 34 Min.

Baustelle in Marktoffingen: Sonnenstraße wird saniert

Plus Die Straßenbeläge in Marktoffingen lassen zu wünschen übrig, unter anderem in der Sonnenstraße. Im Gemeinderat wurde auch über Spielplätze geredet.

Von Dominik Durner

Knapp 26.000 Euro soll sie kosten, die Straßenerneuerung im unteren Bereich der Sonnenstraße in Marktoffingen. So lautet zumindest ein erstes Angebot, das in der Gemeinderatssitzung am Montagabend vorgestellt wurde. Dabei sollen die Risse im Belag aufgegossen, der Belag dann plattgewalzt und im Anschluss gesplittet werde. So manches Mitglied des Rates wünschte sich aber noch weitere Erneuerungen.

