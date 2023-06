Bei Marktoffingen von der Bundesstraße abgekommen

Eine Autofahrerin kommt auf der B25 vor Marktoffingen von der Fahrbahn ab und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Am Dienstagmorgen ist eine 55-Jährige in ihrem Pkw auf der Bundesstraße 25 bei Marktoffingen unterwegs gewesen. Bei der Fahrt sei sie gegen 7.40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen - wohl wegen eines Fahrfehlers, wie die Polizei mutmaßt. Auf ihrem Weg überfuhr die Frau ein Verkehrszeichen, durchbrach ein Gebüsch und lenkte den Wagen einen Abhang hinunter. Sie erlitt ein Polytrauma und wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro entstand. (AZ)