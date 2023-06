Marktoffingens Bürgermeister Bauer: "Viele Themen werden nach unten delegiert"

Marktoffingens Bürgermeister Helmut Bauer spricht im Halbzeitinterview über Corona, Schulden, Bauprojekte und Biber. Ein Rückblick in die vergangenen drei Jahre.

Herr Bauer, wie haben Sie die letzten drei Jahre erlebt?



Bauer: Von den vergangenen drei Jahren war der Großteil von Corona geprägt. Das war ein bisschen schwierig, vor allem mit der Beschaffung von Materialien, mit den Schulen und dem Kindergarten. Sonst stand die Dorfsanierung in Minderoffingen, der Kanalneubau und der Bau der Druckleitung von Marktoffingen nach Minderoffingen im Fokus. Das alles konnten wir nur mithilfe der Zuschüsse vom RZWas und von der Dorferneuerung schaffen: Die Projekte haben mit Sicherheit weit über vier Millionen Euro verschlungen. Für ein neues Baugebiet in Marktoffingen konnten die Grundstücke erworben werden, auch in Minderoffingen steht eine Erweiterung des Baugebiets an. Dies waren die Hauptaufgaben der vergangenen drei Jahre.

Sie sind schon seit 2014 im Amt. Inwiefern unterscheiden sich die beiden Amtszeiten?



Bauer: Ich habe das Gefühl, dass die Bürokratie immer größer wird. Das sagen auch meine Kollegen. Viele Themen werden nach unten delegiert und bleiben dann bei den Kommunen hängen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es weniger wird, aber das ist nicht der Fall.

Wächst Markoffingen?



Bauer: Nicht so sehr. Unser Baugebiet ist relativ voll, der Zuzug von außen hält sich in Grenzen. Einige Familien haben sich bei uns niedergelassen, meist mit persönlichem Bezug zu Marktoffingen oder Minderoffingen. Dass von weit auswärts Leute kommen, so wie es in anderen Orten passiert, haben wir nicht. Für das neue Baugebiet gibt es schon einige Interessenten, aber die gesamte Baubranche ist im Moment schwierig. Schade ist natürlich auch, dass uns ein Dorfladen fehlt: Wir haben keinen Bäcker und keinen Metzger. Das würde die Lebensqualität sehr steigern.

Die Biber bereiten Probleme in Marktoffingen: Wie gehen Sie damit um?



Bauer: Wir haben am Arenbach ein enormes Biberproblem. Wir sind im guten Austausch mit dem Landratsamt, mit der Naturschutzbehörde und den Personen. Wenn ein Grundstück überflutet ist, weil der Biber da ist, dann müssen wir natürlich reagieren. Auch unsere Bäume leiden sehr darunter: Wir werden es nicht in Griff bekommen, denn der Biber steht unter Naturschutz, aber wir versuchen die Probleme mit den Landwirten gemeinsam zu regeln.

Wie ist der Stand des Neubaugebiets "Feldbach Nord"?



Bauer: Für das Baugebiet in Marktoffingen haben wir den Auftrag für die Ingenieurleistungen erteilt. In der nächsten Gemeinderatssitzung werden wir die Arbeiten für die geologische Grabung vergeben. Geplant ist, dass Ende August die Ausschreibung für das Baugebiet fertig ist. Da tut sich viel. In Minderoffingen wird in Kürze mit den Kanalarbeiten begonnen.

Vergangenes Jahr waren 4,8 Millionen Euro für den Haushalt geplant. Wurden alle Vorhaben umgesetzt?



Bauer: Nein, wurden sie mit Sicherheit nicht. Die Friedhofsmauer wurde nicht saniert, und kleinere Projekte wurden auch nicht umgesetzt. Vieles ist ins nächste Jahr verschoben worden. Das Problem ist, dass ungefähr zwei Millionen Euro an Zuschüssen ausstehen. Dafür haben wir einen Kredit angenommen, was uns schon belastet.

Wie sieht der Haushalt für dieses Jahr aus?



Bauer: Wir werden einen Haushalt mit Verwaltungshaushalt von 2,5 Millionen Euro und Vermögenshaushalt 3,1 Millionen Euro haben. Als Kreditaufnahme für Investitionen sind 840.000 Euro geplant. Entscheidend wird sein, welche Projekte noch umgesetzt werden können. Die Sanierung Hintere Straße und Hylenstraße stehen auf dem Programm. Die Sanierung der Friedhofsmauer wird sicher kommen. Ich denke, wir haben einen soliden Haushalt.

Zur Person: Helmut Bauer wollte sich nach seinem Beruf im Außendienst eines Groß- und Einzelhandelsunternehmens nicht mit einem "normalen Rentneralltag" zufriedengeben. Seit 2014 ist er Marktoffingens Bürgermeister. Seine Freizeit widmet der Ruheständler in großen Teilen dem Amt des Bürgermeisters. "Und wenn ich mal eine Auszeit brauche, gehe ich gerne in die Berge zum Wandern oder im Winter zum Skifahren", sagt er.