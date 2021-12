Marktoffingen

12:00 Uhr

Dorfstraße Minderoffingen: Weihnachtsgeschenk mit Fragezeichen

Intensiv wird derzeit am Ausbau der Dorfstraße in Minderoffingen gearbeitet.

Plus Die Dorfstraße in Minderoffingen ist eine Baustelle. Vom Freistaat gibt es einen Zuschuss - doch über den will die Gemeinde jetzt erst einmal beraten.

Von Peter Tippl

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk ist der Gemeinde Marktoffingen von Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer zugestellt worden. Für die Erneuerung der Dorfstraße im Ortsteil Minderoffingen wurde vom Freistaat eine finanzielle Unterstützung von 1,15 Millionen Euro zugesagt. Bereits seit Mitte März laufen in der Hauptverkehrsstraße des Marktoffinger Ortsteils die Sanierungsarbeiten.

