Marktoffingen

06:00 Uhr

Dirigent ist ein letztes Mal für die Marktoffinger im musikalischen Einsatz

Plus Johannes Krauß dirigierte seit 2012 die Trachtenkapelle Marktoffingen. Warum er am Zweiten Weihnachtsfeiertag zum letzten Mal den Taktstock schwingt.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Die letzte Amtshandlung des Dirigenten der Trachtenkapelle Marktoffingen, Johannes Krauß, wird die Leitung des traditionellen Weihnachtskonzertes am Zweiten Weihnachtsfeiertag sein. Er verläßt sein Orchester, die Stammkapelle, dem er seit 2012 vorstand, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und keinesfalls im Unfrieden, im Gegenteil.

Krauß wohnt zwar noch in Nördlingen, hat aber seine Frau in Marktoffingen kennengelernt und er hat vor, dort mit seiner kleinen Familie ein Haus zu bauen und sich niederzulassen. 1985 ist Johannes Krauß geboren, bereits mit elf Jahren startete er seine musikalische Karriere. Nach einer Posaunenausbildung war er von 1996 bis 2006 aktives Mitglied in der Dinkelsbühler Knabenkapelle und von 2006 bis 2009 studierte er an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl (Hauptfach Posaune).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen