Marktoffinger Jugendkapelle konnte endlich wieder ein Konzert geben

Drei Jahre lang konnte die Jugendkapelle der Trachtenkapelle Marktoffingen nicht auftreten. Jetzt ist das wieder möglich - und zahlreiche Musiker werden geehrt.

Nach mehr als drei Jahren Unterbrechung war es endlich wieder so weit: Die Jugendkapelle der Trachtenkapelle Marktoffingen lud zu ihrem Frühjahrskonzert ein. Dabei erwarteten die zahlreichen Gäste in der Marktoffinger Mehrzweckhalle einige Überraschungen: Spielten die Jungmusikanten beim letzten Frühjahrskonzert im Jahr 2019 noch am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen auf, haben sie in diesem Jahr erstmals ein Samstagabend-Frühjahrskonzert vorbereitet.

Eine weitere Premiere feierte das Vororchester des Vereins, das heuer zum ersten Mal das Frühjahrskonzert eröffnen durfte. Unter der Leitung von Fabian Grimm begeisterten die 16 Musikerinnen und Musiker mit ihrem Können und erhielten langen Applaus für ihr abwechslungsreiches Konzertprogramm.

Vereinsvorsitzender Michael Deibler: Harte Probenarbeit hat sich gelohnt

Auch der Vorsitzende des Vereins, Michael Deibler, zeigte sich bei der Begrüßung der Gäste sichtlich begeistert von der Leistung der Jüngsten im Verein. Die harte Probenarbeit in den vergangenen Monaten, erschwert durch die Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen, habe sich gelohnt, so Deibler. Er dankte den Musikanten und Eltern für ihre Disziplin und das gute Miteinander in den vergangenen Wochen.

Neben einigen Neuerungen fanden auch bewährte Auftritte ihren Platz im Konzertprogramm in Marktoffingen: Die Blockflötengruppe unter der Leitung von Patricia Grimm spiele ebenso auf wie die Trommelgruppe, geleitet von Karin Wolf und Martin Meyer, die ihre diesjährige Auftrittssaison am Konzertabend eröffnete.

38 Jungen und Mädchen spielen bei Trachtenkapelle Marktoffingen mit

Nach dem Auftritt des Vororchesters und einer kurzen Umbaupause betrat die Jugendkapelle die Bühne. Mit einer bunten musikalischen Auswahl aus traditioneller Blasmusik, getragenen Stücken und moderner Popmusik war beim diesjährigen Frühjahrskonzert für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Seit mehreren Monaten bereiteten sich die 38 Mädchen und Jungen mit ihrem Dirigenten Fabian Grimm auf den Konzertabend vor. Dass sich die disziplinierte Probenarbeit gelohnt hat, darüber waren sich alle Gäste einig. Auch die Jugendkapelle wurde mit langem Applaus für ihre musikalische Leistung belohnt.

Im Rahmen des Frühjahreskonzertes der Jugendkapelle Marktoffingen konnten zahlreiche Musikerinnen und Musiker für bestandene Prüfungen und zehnjährige Vereinstreue ausgezeichnet werden: Fabian Bayerle, Anna Deibler, Jakob Deibler, Viktoria Geiß, Timo Grimm, Theo Kienle, Simon Mayer, Lukas Meyer, Rosalie Meyer, Luca Seitz und Emelie Uhl freuten sich über eine Auszeichnung für die bestandene D1-Prüfung. Maria Bosch, Anna Deibler, Helena Deibler, Clemens Ernst und Lilly Geiß haben die D2-Prüfung erfolgreich absolviert und wurden hierfür ausgezeichnet. Die sieben Musikantinnen und Musikanten Max Bohne, Jonas Bosch, Helena Deibler, Clemens Ernst, Luisa Feldmeier, Magdalena Offinger und Janik Seefried sind seit zehn Jahren im Verein aktiv und erhielten dafür Nadel und Urkunde.