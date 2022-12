Fahrzeuge kollidieren: 32 000 Euro Sachschaden

Ein Pkw-Fahrer will in Marktoffingen eine Straße überqueren, übersieht jedoch einen anderen Pkw. Die Fahrzeuge kollidieren, zwei Personen werden leicht verletzt.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer hat am Freitagvormittag die B25 von Unterwilfingen her kommend in Richtung Marktoffingen überqueren wollen. Hierbei übersah der Mann nach Angaben der Polizei einen anderen Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, der aus Richtung Dinkelsbühl kam. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Insassen des in Richtung Dinkelsbühl fahrenden Pkws leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 32.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, übernahm die Feuerwehr verkehrslenkende Maßnahmen. (AZ)