Frontalcrash auf der B 25: 87-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Ein 57 Jahre alter Autofahrer übersieht den Senior mit seinem Auto. Der muss anschließend von einem Arzt behandelt werden.

Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstag verletzt worden. Laut Polizeibericht übersah ein 57-Jähriger den Senior gegen 13.30 Uhr. Der jüngere Autofahrer wollte von Unterwilfingen kommend auf die B 25 abbiegen. Seinen Angaben zufolge hielt er zunächst auch an der Einmündung an, übersah beim Losfahren allerdings den von Wallerstein in Richtung Minderoffingen fahrenden 87-jährigen bevorrechtigten Pkw-Fahrer.

87-Jähriger wird mit Auto gegen Verkehrsinsel geschleudert

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der 87-Jährige mit seinem Auto gegen eine Verkehrsinsel geschleudert. Der Senior erlitt bei dem Unfall Prellungen und einen Schock, so dass er ärztlich versorgt werden musste, berichtet die Polizei weiter.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro, die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. (AZ)