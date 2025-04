Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle Marktoffingen

Kürzlich fand das alljährliche Frühjahrskonzert der jungen Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Marktoffingen statt. Zahlreiche Besucher genossen einen musikalischen Nachmittag mit abwechslungsreichen Beiträgen. Den Auftakt machte die Jugendkapelle unter der Leitung von Rebecca Ernst mit dem schwungvollen Stück "Shut Up and Dance". Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael Deibler zeigte die Trommlergruppe ihr Können. Anschließend präsentierte das Vororchester unter der Leitung von Helena Deibler und Lilly Geiß verschiedene Musikstücke. Auch einige Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker, welche sich in der Instrumentalausbildung befinden, stellten sich mit Solobeiträgen vor. Nach dem Konzert ließen die Besucher den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen, während die Jugendkapelle weiter für musikalische Unterhaltung sorgte. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten dabei eindrucksvoll, wie viel Begeisterung und Talent in ihnen steckt.

