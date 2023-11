Gemeinderat Marktoffingen informiert zur Wärmeplanung

Der Marktoffinger Gemeinderat tagt am kommenden Montag, 20. November, um 19.30 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaus (Sitzungszimmer). Auf der Agenda stehen unter anderem die Beratung über die Kindergartengebühren. Zudem informiert der Gemeinderat über die Wärmeplanung in Marktoffingen. (AZ)