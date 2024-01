Marktoffingen und Maihingen gegen Mobbing: Neues Training für Schüler

Der Schulverband Marktoffingen/Maihingen führt ein Resilienztraining im Unterricht ein. Denn viele Schüler leiden unter Mobbing.

Ruth Hundsdorfer, Rektorin des kleinen Schulverbandes der Grundschule Marktoffingen/ Maihingen, zeigt sich angetan von der Tatsache, dass ihre kleine Schule als einzige weit und breit ein Selbstbehauptungstraining für Schülerinnen und Schüler anbieten kann. Gelungen sei dies durch eine konzertierte Aktion in Abstimmung mit Schule, Elternbeirat und der erfolgreichen Suche nach Sponsoren, die das Projekt mitfinanzieren.

„Wir dürfen das Problem nicht ignorieren“, sagt Ruth Hundsdorfer, „Gewalt und Mobbing sind nicht nur ein Problem in Ballungsgebieten, finden auch bei uns statt und beginnen bereits in der Kita oder Grundschule.“ Deshalb sei sie froh, mit dem Coach Viktor Zimmermann einen Resilienztrainer gefunden zu haben, der an ihrer Schule in den nächsten Monaten im besten Sinne „wirken“ soll. „Jeder dritte Schüler hat schon Gewalt in der Schule erfahren, jeder sechste Schüler wird gemobbt, jedes vierte Kind in der Kita leidet unter Mobbing“, nennt der Coach die Probleme beim Namen, „die Auswirkungen davon sind von den betroffenen Kindern nur schwer zu verarbeiten und lösen oft sogar Traumata aus, die sie ein Leben lang belasten.“

Viktor Zimmermann "trainiert" Schüler in Marktoffingen und Maihingen

Jede Klasse soll im Zeitraum bis Mai dieses Jahres in je fünf Doppelstunden „trainiert“ werden. In einem Impulsvortrag hat Viktor Zimmermann die Eltern der Kinder über das Selbstbehauptungstraining vorab informiert und um Unterstützung gebeten, damit die Kinder ihre Erfahrungen mithilfe der Eltern auch zu Hause verarbeiten können. Schulleitung und Elternbeirat zeigten sich über das große Interesse der Eltern erfreut, auch die beiden Gemeinde-Bürgermeister ließen sich den Vortrag nicht entgehen.

Viktor Zimmermann erklärte in seinem launigen und überzeugenden Vortrag seine Vorgehensweise: „Bei mir lernen die Kinder, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit aufzubauen, um auch mit Konflikten sicher umgehen zu können und für sich selbst einzustehen, ohne die Grenzen anderer zu überschreiten.“ Und er forderte die Eltern auf, in diesem Sinne mit ihren Kindern zu interagieren. „Die Kinder brauchen Sie!“ Nur so können sie üben, sich selbst zu behaupten und bei Beleidigungen und Provokationen angemessen zu reagieren.

Denn letztlich ist es das Ziel dieses Projektes, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, „ … um mit Freude und Leichtigkeit den Alltag zu erleben.“ Viktor Zimmermann erklärte neben Schlagworten wie dem Gefühlskompass oder die „zum-Punkt-Komm-Methode“ auch konkrete Übungen und Rollenspiele, mit deren Hilfe er die Kinder sensibilisieren will. Er könne nicht versprechen, dass sich sofort alles zum Besseren wenden werde, sagte er, „aber wir können einen Grundstein für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder legen.“ Der große Schlussbeifall des Auditoriums und die interessanten Fragen im Anschluss schienen die Teilnehmer vom Coach überzeugt zu haben, der mit den Worten schloss: „Niemand ist zu klein, um groß zu sein.“

