Mann trennt sich bei Betriebsunfall den Daumen ab

Ein 60-jähriger Mann trennt sich bei Arbeiten mit einer Säge den Daumen ab. Er muss mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden.

Laut Angaben der Polizei, hat sich am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Marktoffingen ein schwerer Betriebsunfall in einer Werkstatt ereignet. Ein etwa 60 Jahre alter Mann trennte sich bei Arbeiten mit einer Handkreissäge einen Daumen ab. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik geflogen. Ein Fremdververschulden kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. (AZ)