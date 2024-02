Marktoffingen muss im Baugebiet Feldbach Nord nachbessern

Plus In Marktoffingen herrscht nach einer Änderung im Baugesetz Unverständnis und Verärgerung. Verfahren ohne Umweltprüfung sind nicht mehr zulässig.

Eine Änderung im Baugesetz und seine Auswirkungen auf das Baugebiet Feldbach Nord I war einer der zentralen Punkte der Gemeinderatssitzung in Marktoffingen. Die Hintergründe erläuterte Joachim Ellinger, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein. Das Bundesverwaltungsgericht hat 2023 den Paragrafen 13b Absatz 1 des Baugesetzesbuches als unvereinbar mit dem Europarecht erklärt. Der Paragraf hatte es Gemeinden ermöglicht, kleinere Baugebiete in einem beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung auszuweisen.

So ist auch die Gemeinde Marktoffingen bei dem Baugebiet Feldbach Nord I vorgegangen. Das Verfahren ist jetzt nicht mehr rechtmäßig. Es muss immer eine Umweltprüfung geben, vorab geklärt sein, ob es naturschutzrechtliche Belange gibt. Unverständnis und Verärgerung über dieses Urteil und seine Konsequenzen zeigte vor allem Geschäftsstellenleiter Ellinger. Doch letztlich bleibt der Gemeinde nichts, als die neuen Regelungen zu erfüllen.