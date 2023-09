Marktoffingen

Marktoffingen treibt Kanalarbeiten in der Gemeinde voran

In Marktoffingen stehen im kommenden Jahr Kanalarbeiten an.

Plus An den Kanälen in der Hylenstraße und der Hinteren Straße in Marktoffingen stehen Arbeiten an. Die Gemeinde nutzt dafür ein neues Ausschreibungsverfahren.

Es herrschte wohl Gesprächsbedarf und Marktoffingens Bürgermeister Helmut Bauer versicherte einer Besucherin der Gemeinderatssitzung: Er werde die Anwohner einladen und sie über das geplante Vorgehen informieren, sobald die Aufträge vergeben sind. Es geht um die Kanalarbeiten in der Hylenstraße und in der Hinteren Straße, bei der für die Gemeinde dieses Mal etwas anders ist.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben, am 20. September ist Submission, das heißt, die Angebote werden gesichtet und bewertet. Die Vergabe an den günstigsten Anbieter soll bereits am 27. September erfolgen. Gebaut werden soll von Mitte Oktober bis Ende Mai 2024. Das Gremium stimmte dem Antrag des Bürgermeisters zu, die Aufträge zu vergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

