Marktoffingen

Marktoffingen will rund fünf Millionen Euro investieren

Größter Posten bei den Marktoffinger Investitionen ist die Sanierung der Dorfstraße in Minderoffingen.

Plus Der Marktoffinger Gemeinderat hat den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet. Sollten alle Projekte realisiert werden, muss die Kommune neue Kredite aufnehmen.

Von Bernd Schied

Rund 4,8 Millionen Euro sind im diesjährigen Haushalt der Gemeinde Marktoffingen für Investitionen vorgesehen. Sollten diese alle zum Tragen kommen, muss sich die Nordries-Kommune erheblich verschulden. Dass es realistischerweise nicht soweit kommen wird, weil in der Regel nur ein Teil der Vorhaben umgesetzt werden kann, machte der Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein, Nico Hoffmann, in der Sitzung des Gemeinderates deutlich. In dieser wurde das Zahlenwerk einstimmig verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

