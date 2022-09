Marktoffingen

vor 31 Min.

Musikboxen von Jugendbude in Marktoffingen gestohlen

Die Polizei Nördlingen sucht nach einem Unbekannten, der zwischen Freitag und Sonntag Musikboxen in Marktoffingen stiehlt.

Die Musikboxen an der Außenwand der Jugendbude in Marktoffingen werden am Wochenende entwendet. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag- und Sonntagnacht zwei Musikboxen der Jugendbude in der Raiffeisenstraße in Marktoffingen gestohlen. Die Boxen waren nach Angaben der Polizei an der Außenwand befestigt. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

