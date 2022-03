PV-Anlage und Straßensanierung in Marktoffingen: Rat berät über Details

Plus Der Marktoffinger Gemeinderat hat sich mit den Stellungnahmen zum Bebauungsplan der PV-Anlage befasst. Außerdem gab es eine Debatte über einen neuen Traktor.

Der Baubeginn für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage am Ramsteiner Hof ist ein Stück näher gerückt. Der Marktoffinger Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan für das Projekt befasst und einen entsprechenden Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.