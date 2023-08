Scheibe von Wohnmobil fliegt auf B25 in entgegenkommendes Auto

Zwischen Marktoffingen und Minderoffingen fliegt die Seitenscheibe eines Wohnmobils in ein entgegenkommendes Auto. Zeugen werden gesucht.

Ein Wohnmobil ist am Sonntag auf der B25 in Richtung Nördlingen gefahren, als sich die Seitenscheibe des Campers gelöst hat. Laut Angaben der Polizei löste sich die Scheibe gegen 11.30 Uhr zwischen Marktoffingen und Minderoffingen und flog in ein entgegenkommendes Auto. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer des Wohnmobils oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

