Simon zog Leonie aus dem brennenden Auto – jetzt heiraten sie

Von Dominik Durner - 18:15 Uhr

Im Februar 2021 muss Simon aus Marktoffingen ansehen, wie sich das Auto seiner Freundin Leonie überschlägt und Feuer fängt. Er rennt sofort zur Unfallstelle.

Allein der Morgen ist am 10. Februar 2021 schon nicht wie jeder andere. Die ganze Nacht über hatte es geschneit, der Streudienst kommt mit der Arbeit nicht hinterher. Leonie und Simon aus Marktoffingen machen sich bereits um 5.30 Uhr auf den Weg zur Arbeit, um trotz des Wetters rechtzeitig anzukommen. Es ist noch dunkel. Das Paar hat zwar einen gemeinsamen Arbeitsweg, fährt aber in getrennten Autos, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zusammen leben. Simon fährt hinter Leonie. Und Simon kann nur tatenlos zusehen, wie Leonie in der Kurve vor dem Maihinger Ortseingang ins Schlingern gerät, wie ihr Auto die Straßenböschung hinunterrutscht, sich überschlägt, auf dem Dach landet, in Flammen aufgeht. Mit Leonie auf dem Fahrersitz, hilflos eingeklemmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.