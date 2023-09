Marktoffingen

11:06 Uhr

Traugzeuge schlägt bei Hochzeit in Marktoffingen 25-Jährigem ins Gesicht

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Am Wochenende waren die Nördlinger Beamten auch in Marktoffingen gefragt.

Artikel anhören Shape

Die Polizei gibt an, dass es auf einer Hochzeit in Marktoffingen am frühen Sonntagmorgen zu einem Streit kam. Die Feier fand in einer Gaststätte statt.

Während einer Hochzeit in Marktoffingen ist am Wochenende ein Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntag gegen 1 Uhr in einer Gaststätte in Marktoffingen zu einem Streit während der Feier. Ein 25-Jähriger soll von einem Trauzeugen ins Gesicht geschlagen worden sein. Eine Ursache des Konflikts ist nicht bekannt. (AZ)

Themen folgen