Unbekannte Person stiehlt Holz in Marktoffingen

Brennholz ist aus Marktoffingen gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Brennholz ist laut Polizeibericht von einer unbekannten Person in Marktoffingen gestohlen worden. Die Tat ereignete Samstagnacht in der Raiffeisenstraße. Die bisher unbekannte Person müsse die etwa 1,5 bis zwei Ster Holz von dort mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, so die Beamten. Das Brennholz war auf einem frei zugänglichen Grundstück neben einem Stadel gelagert. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)