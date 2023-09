Marktoffingen

vor 20 Min.

Vereinsrallye der besonderen Art in Marktoffingen

Wo sonst Sport getrieben wird, konnten Interessierte am Montag in der Mehrzweckhalle in Marktoffingen Blut spenden.

Plus Das Rote Kreuz hat den Verein mit den meisten Blutspendern gesucht. Der Verantwortliche ist von der Teilnehmerzahl überrascht.

Am späten Nachmittag spazieren mehrere Personen die Raiffeisenstraße in Marktoffingen hinunter – manche paarweise, manche in Grüppchen oder auch einige alleine. Was sie verbindet: Sie tragen alle einen Verband am Arm. In Marktoffingen hat das Bayerische Rote Kreuz nach dem Verein mit den meisten Blutspendern gesucht: Den ersten drei winkten mehrere Kästen Bier.

Los geht es um 17 Uhr. Kurz nach der Eingangstür der Mehrzweckhalle werden an einem Stand die Personalien, der Blutspenderausweis und der zugehörige Verein abgefragt. Joachim Regler ist verantwortlich für die Blutspenden im Kreisverband Nordschwaben. Er steht am Montag am Eingang und empfängt die Spenderinnen und Spender: "Jeder, der bei uns Blut spenden möchte, muss erst einmal ein Gesundheitsformular ausfüllen", sagt er. Dafür gibt es einen separaten Raum, in dem sich die Teilnehmer auf dem Formular eintragen können.

