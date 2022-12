Marktoffingen

Volleyballerin Kristin Löfflad nimmt den Aufstieg ins Visier

Kristin Löfflad ist Teamführerin der Volleyball-Damen I des FSV Marktoffingen. Nach drei Vizemeisterschaften ohne Relegation in Folge will sie mit ihrem Team diese Saison den Sprung in die Regionalliga schaffen.

Plus Erste Kandidatin für den Titel "Sportler des Jahres" ist Volleyballerin Kristin Löfflad vom FSV Marktoffingen. Mit dem Bayernliga-Team will sie aufsteigen.

Volleyball spielt im Leben von Kristin Löfflad seit 15 Jahren eine große Rolle. Die gebürtige Oettingerin fing im Alter von zehn Jahren an, für den FSV Marktoffingen zu spielen, und hat sich mit der Zeit in die erste Mannschaft vorgearbeitet. Heute ist die 25-Jährige die Teamführerin und will mit ihrem Team den Aufstieg in die Regionalliga schaffen – aber sportlicher Erfolg ist nicht alles für sie.

