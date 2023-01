Von Polka bis Filmmusik: Trachtenkapelle Marktoffingen gibt Weihnachtskonzert

Zwei Jahre lang konnten die Musikantinnen und Musikanten aus Marktoffingen kein Konzert zum Jahresende geben. Dieses Jahr begeisterten sie das Publikum wieder.

Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder so weit: Die Trachtenkapelle Marktoffingen hat das Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag musikalisch ausklingen lassen. Bereits zum 39. Mal veranstalteten die Marktoffinger Musikanten ihr Weihnachtskonzert. Ihr buntes Programm aus Polka-, Marsch- und Filmmusik versprach den Gästen in der voll besetzten Mehrzweckhalle einen kurzweiligen Abend.

Traditionell gehört die Bühne am Weihnachtskonzert zunächst den jungen Musikerinnen und Musikern des Vereins. Mehr als 35 Jungen und Mädchen bewiesen, dass sich die Probenarbeit der zurückliegenden Wochen gelohnt hatte, und folgten gekonnt dem Taktstock ihres Dirigenten Fabian Grimm. Dabei begeisterten sie mit der Filmmusik zu „Jurassic Park“ und „Die Chroniken von Narnia“ ebenso wie mit konzertanten Werken und Marschmusik. Ein besonderer Höhepunkt waren die „Lachenden Klarinetten“, ein Solo-Werk für zwei Klarinetten. Helena Deibler und Lilly Geiß meisterten ihren Solo-Auftritt mit Bravour und wurden vom Publikum dafür mit sehr viel Beifall belohnt. Mit dem Weihnachtslied „Mary’s Boy Child“ schloss die Jugendkapelle den ersten Konzertteil des Abends.

Musik aus Harry-Potter-Film

Nach einer kurzen Pause übernahm dann die Stammkapelle unter der Leitung von Johannes Krauß und eröffnete den zweiten Konzertteil schwungvoll mit „Perpetua Mundus“. Es folgte traditionelle Blasmusik mit Polka und Walzer, ehe mit „Fantastica“ eine abwechslungsreiche und unterhaltsame Konzert-Fantasie in der Mehrzweckhalle Einzug hielt. Zum 25-jährigen Jubiliäum der Buchveröffentlichung von „Harry Potter“ gratulierten die rund 55 Musikantinnen und Musikanten im Anschluss mit Musik und präsentierten ein Filmmusik-Medley zu „Der Stein der Weisen“. Beim darauffolgenden Neue-deutsche-Welle-Medley von „Nena!“ wurden die Gäste in die 80er-Jahre entführt und wippten begeistert zu den bekannten Klassikern wie „99 Luftballons“ oder „Leuchtturm“.

Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass die Trachtenkapelle Marktoffingen an ihrem Konzertabend nicht nur das Jahr musikalisch beendet, sondern auch die zurückliegende Auftrittssaison Revue passieren lässt. Begleitet vom Foxtrott „Das blonde Käthchen“ konnten die Gäste in Erinnerungen schwelgen: Tobias Meyer hatte dafür Bilder der zahlreichen Auftritte und Aktivitäten gesammelt und in einer Präsentation zusammengestellt. Eine weitere Bildersammlung hatte er für den Dirigenten der Kapelle, Johannes Krauß, vorbereitet, der seit zehn Jahren das Dirigat der Stammkapelle innehat und an diesem Abend Jubiläum feiern konnte.

Feuerwehrfest in Marktoffingen

Am Ende des Konzertabends bedankten sich der Vorsitzende Michael Deibler und Dirigent Johannes Krauß noch einmal bei Gästen, Vorstand und Musikanten. Mit dem „Final Countdown“ begann Deibler die Tage bis zum bevorstehenden Feuerwehrfest in der Nordries-Gemeinde im kommenden Jahr zu zählen. Er freue sich darauf, das Publikum 2023 nicht nur bei Auftritten im Ries und darüber hinaus zu begrüßen, sondern auch im Juli beim Feuerwehrjubiläum am Ulrichsberg in Marktoffingen.

Der „Sterzinger Mettenjodler“ bildete den klangvollen Abschluss des Weihnachtskonzerts. (AZ)