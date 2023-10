Zigarettenautomat in Marktoffingen beschädigt

Erneut versucht ein bislang Unbekannter einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Er verursacht dabei einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Wie bereits in der vergangenen Woche in Nördlingen, soll in Marktoffingen ein bislang unbekannter Täter versucht haben, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

Am Freitag bemerkte nach Angaben der Polizei ein Automatenaufsteller den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. An das Geld selber gelangte der Täter nicht.

Die Tat muss sich in den zurückliegenden 28 Tagen ereignet haben, heißt es im Polizeibericht weiter. (AZ)