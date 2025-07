Ministerpräsident im 280-Seelen-Dorf: Das kleine Hürnheim als „politisches Mekka“

Politisches Mekka des Landkreises, Jahrhundertereignis – an Superlativen mangelte es am Montagabend in dem 280-Seelen-Ort Hürnheim nicht. Anlass dafür war der politische Abend zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der örtlichen Feuerwehr mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der 1300 Besucher ins proppenvolle Festzelt lockte. In seiner rund einstündigen Ansprache zu den unterschiedlichsten Bereichen der Bundes- und Landespolitik ließ es der CSU-Chef an Kalauern nicht mangeln, die bei den Besuchern auch entsprechend gut ankamen. Ein Beispiel: „Im jedem bayerischen Dorf steckt mehr Verstand, als im Berliner Regierungsviertel.“ Bevor er das Festgelände wieder verließ, nahm sich Söder noch Zeit für ein kurzes Gespräch mit unserer Redaktion.

Eingeleitet hatte den Abend der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler, der zusammen mit seinem Bundestagskollegen Ulrich Lange bereits vor einem Jahr beim Ministerpräsidenten angefragt hatte, ob er nicht nach Hürnheim kommen würde. „Dass Du gleich zugesagt hast, ist für uns eine besondere Freude und Ehre“, meinte Fackler, der den Ederheimer Ortsteil deswegen fast überschwänglich zum politischen Mekka im Kreis erhob. Etwas bescheidener geriet die Begrüßung des hohen Gastes durch Feuerkommandant Rainer Ulrich, der freilich seinen Stolz über den Besuch des CSU-Vorsitzenden nicht verbergen konnte und einräumte, dass in der Gemeinde immer wieder gewisse Zweifel aufgekommen seien, ob der Ministerpräsident auch tatsächlich in einen so kleinen Ort wie Hürnheim kommen werde. Die letzte Skepsis war erst wirklich beseitigt, als dessen Tross mit Personenschützern und einigen Mitarbeitern vor dem Festzelt vorgefahren war.

Ministerpräsident Söder lobte in seiner Rede das große Engagement der Feuerwehren. Foto: Szilvia Izsó

Am Anfang seiner Rede lobte Söder das große Engagement der Feuerwehren, das zum Großteil ehrenamtlich erfolge. Es sei unverzichtbar und ein bedeutendes Element des ländlichen Raumes als „der Seele“ des Freistaates. Danach wandte er sich an Landrat Stefan Rößle, der bekanntlich im kommenden Jahr nicht aufhören wird. In seinen 24 Jahren als Landkreischef habe Rößle den Landkreis Donau-Ries geprägt und ihn maßgeblich vorangebracht. „Dafür danke ich Dir persönlich und im Namen der Staatsregierung. Deine Zeit als Landrat kennzeichnet eine große Ära“, würdigte der Ministerpräsident dessen Wirken.

Söders politischer Streifzug an dem Abend reichte von den Themen Sicherheit, Bundeswehr bis hin zu Migration, Arbeitsmarkt, sowie Gastro- und Erbschaftssteuer. Für Deutschland und Europa forderte er eine eigene Verteidigungsstruktur, weil man sich auf die USA als bisherige Schutzmacht nicht mehr verlassen könne. Dazu sei ein Umdenken in Politik und Gesellschaft nötig, was vor allem die Wehrpflicht betreffe. Diese müsse vor dem Hintergrund der Bedrohungen wieder eingeführt werden, ebenso wie der Zivildienst. Spürbare Erfolge gebe es durch den neuen Migrationskurs der Bundesregierung, durch den sich die Zahlen der illegalen Einwanderung stark zurückentwickelt hätten. Auch die übrigen Maßnahmen, wie die Einführung der Bezahlkarte, habe zu Entlastungen geführt. Bayern verzeichne mittlerweile eine hohe Zahl an freiwilligen Ausreisen.

Darüber hinaus forderte der Ministerpräsident eine konsequente Linie bei Straftaten von Migranten. Wer straffällig werde, müsse das Land verlassen. Hervorragende Arbeit leiste die Bayerische Grenzpolizei. In den zurückliegenden sechs Jahren hätten die Beamten über 120.000 Fahndungstreffern erzielt. „Wir haben damit das Land sicherer gemacht.“ Kein gutes Haar ließ Bayerns Regierungschef am Bürgergeld. „Wer nicht in unsere Sozialkassen eingezahlt hat, darf nicht genau so viel Unterstützung bekommen, wie ein Arbeitnehmer, der sein ganzes Arbeitsleben Beiträge geleistet hat.“ Deshalb müsse diese Leistung wieder abgeschafft werden.

Söder verteidigte zudem die umstrittene Einführung der Mütterrente, die er in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt hat. Dabei handle es sich um nichts anderes als eine Anerkennung von Erziehungsleistungen für diejenigen Frauen, die nur eine kleine Rente beziehen würden. Ebenso wichtig sei die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Dadurch hätten die Betriebe wieder mehr finanzielle Spielräume, was dem einen oder anderen das Überleben sichere. Bei der Steuerpolitik forderte der CSU-Vorsitzende Veränderungen vor allem bei der Erbschaftssteuer. Hier gelte es, vor allem den Mittelstand und das Handwerk zu entlasten.

Zahlreiche Selfies wurden gemacht - auch mit den Festdamen. Foto: Szilvia Izsó

Gegenüber unserer Redaktion äußerte sich Söder nach der Veranstaltung auf Nachfrage zur frisch gekürten Landratskandidatin der Kreis-CSU, Claudia Marb: „Sie ist eine tolle Frau und hat viel kommunalpolitische Erfahrung. Für ihre Kandidatur hat sie meine vollste Unterstützung.“