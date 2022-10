Mauren

Die Oberdiecks Renette ist eine echte Liebhabersorte

Plus Die Apfelsorte, die unter anderem in Mauren wächst, ist nach einem der größten Pomologen benannt.

Von Ralf Hermann Melber

Im Verlauf dieser Serie wurde bereits der Kugelapfel bei Mauren an der Straße nach Ebermergen beschrieben. Der unmittelbare, deutlich kleinere Nachbarbaum ist eine Oberdiecks Renette, wie sie um 1850 in Cannstatt (heute Stuttgart – Bad Cannstatt) gefunden worden ist. Wirkte in Bayern im vorigen Jahrhundert mit Korbinian Aigner ein berühmter, katholischer „Apfelpfarrer“, so gab es im Raum Hannover mit Johann Georg Conrad Oberdieck einen ähnlich veranlagten lutherischen Geistlichen (1794 – 1880). Offensichtlich faszinierte beide dieser Bereich der Schöpfung, sodass sie einiges ihrer Nachwelt hinterlassen haben. Gemeinsam mit dem Deutschen Pomologenverein verleiht die hessische Stadt Naumburg alle Jahre den Oberdieckpreis an solche, die Pflanzengenetik im Obstbau erhalten.

