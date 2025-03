Medizinstudium in Baden-Württemberg: Landarztquote ermöglicht Zugang

Das Land Baden-Württemberg will mit dem Programm „The Ländarzt“ die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen stärken. Das teilt das Landratsamt des Ostalbkreises mit. Und so funktioniert es: Die Landarztquote ist eine Vorabquote im Rahmen der Zulassung zum Studium der Humanmedizin und beruht auf dem sogenannten Landarztgesetz in Baden-Württemberg. Jährlich können bis zu 75 Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich im Gegenzug verpflichten, nach dem Studium und der Facharztweiterbildung für mindestens zehn Jahre als Landärztin oder Landarzt in Baden-Württemberg zu arbeiten.

Bewerberinnen und Bewerber können ihre Unterlagen auf www.ländarzt.de hochladen und sich für einen der 75 Studienplätze qualifizieren. Nach einer erfolgreichen schriftlichen Bewerbung folgt die Einladung zu einem persönlichen Auswahlgespräch. Bei der Vergabe der Studienplätze kommt es nicht auf die Abiturnote an. Vielmehr zählen das Ergebnis des medizinischen Eignungstests (TMS) und bereits gesammelte Erfahrungen im medizinischen Bereich – egal, ob beruflich oder ehrenamtlich.

Landratsamt: Hausärztliche Versorgung ist vielseitig

Als Hausärztin oder Hausarzt in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten leisten die künftigen Medizinerinnen und Mediziner der Landarztquote einen wichtigen Beitrag für die gesundheitliche Versorgung im Land. Die hausärztliche Versorgung ist vielseitig, denn man kann sich in Allgemeinmedizin, Innerer Medizin oder Pädiatrie, also Kinder- und Jugendmedizin, spezialisieren. Der spätere Einsatzort wird vor Festlegung durch das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart gemeinsam mit den angehenden Hausärztinnen und Hausärzten besprochen. Dabei werden nach Möglichkeit auch Ortswünsche und die persönlichen Lebensverhältnisse berücksichtigt.

Gerade wegen der Möglichkeit, unabhängig von der Abiturnote einen Studienplatz und eine sichere Perspektive auf einen Arbeitsplatz in Baden-Württemberg zu erhalten, kann sich das Programm „The Ländarzt“ für alle am Medizinstudium interessierten Personen lohnen. Interessierte können sich an die Servicestelle ärztliche Versorgung im Ostalbkreis wenden: Telefon 07361 503-2085, medi-servicestelle@ostalbkreis.de.