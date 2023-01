Megesheim

Akrobatische Tanzeinlagen werden beim Megesheimer "Rupferball" gezeigt

Auch Flugeinlagen wurden beim "Rupferball" in Megesheim gezeigt.

Plus Megesheim stimmt sich auf den Fasching ein: Beim "Rupferball" präsentieren die Faschingsfreunde ihre Garden. Auch die Gäste haben einen spektakulären Auftritt.

Mit dem neuen "Rupferball", wie der neue Vorstand den ehemaligen Eröffnungsball nun nennt, hat die heiße Phase in der Faschingshochburg Megesheim begonnen: Zum ersten Mal traten alle Garden der Megesheimer vor heimischem Publikum auf und stellten sich so Fans, Vereinsmitgliedern und allen Gästen aus nah und fern in der Mehrzweckhalle vor. Der Abend begann mit der Partyband "Die narrischi Wölf" aus Monheim und unter der Moderation von Ilmi Bairami, der dieses Amt neu übernommen hat.

