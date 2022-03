Bürgermeister verwundert über angebliche Verzögerungen am Rathaus-Umbau

Plus Im Megesheimer Fasching wurde der Rathaus-Umbau aufs Korn genommen. Der Bürgermeister jedoch lobt vielmehr die eingebrachte Eigenleistung.

Verzögerungen bei der Sanierung des Megesheimer Rathauses? Bürgermeister Karl Kolb wundert sich über solche Aussagen, die beim diesjährigen Fasching in der Nordriesgemeinde gelegentlich die Runde machten. Hintergrund war ein Mottowagen, bei dem der Rathausumbau aufs Korn genommen wurde.