Das Festival „Der Krater bebt“ wird wegen Unwetter evakuiert

Das Festival „Der Krater bebt“ in Megesheim muss am späten Samstagnachmittag wegen des Unwetters evakuiert werden. Die starken anhaltenden Regenfälle machen den Schritt notwendig. Innerhalb einer Stunde fielen rund 65 Liter Regen pro Quadratmeter. In Megesheim laufen auch einige Keller voll. Das Rote Kreuz richtet die Mehrzweckhalle der Gemeinde her.

Auf der offiziellen Facebookseite des Festivals heißt es unter anderem: „Aufgrund der Witterungslage müssen wir das Festival leider absagen. Das Gelände wird evakuiert. Wer Hilfe benötigt meldet sich bitte bei den Sanitätern.“ Das Festival feierte in diesem Jahr sein 35. Jubiläum und fand unter dem Motto „Back to the roots“ statt. Der Samstag war der letzte Festivaltag. (AZ)