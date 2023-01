Das ist im Megesheimer Fasching 2023 geboten

Plus Nach drei Jahren Pause findet wieder der große Umzug statt. Was die Megesheimer Faschingsfreunde planen.

In der Faschingshochburg Megesheim finden dieses Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ein Faschingsumzug und buntes Treiben auf mehreren Veranstaltungen im Dorf statt. Die neue Dreierspitze der Faschingsfreunde Megesheim gab im Gespräch mit unserer Redaktion Auskunft über die Faschingsplanung.