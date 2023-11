Deshalb hat es im Megesheimer Gasthaus gebrannt

Anfang der Woche inspiziert die Kripo Dillingen das Gasthaus in Megesheim, das gebrannt hat. Nun scheint die Ursache des Feuers festzustehen.

Der Brand im Megesheimer Gasthaus zum Hirsch ist nicht vorsätzlich ausgelöst worden. Das bestätigt der stellvertretende Chef der Kripo Dillingen, Josef Behringer, unserer Redaktion. Laut Behringers Angaben waren die Beamten am Montag und am Dienstag in Megesheim und begutachteten die Folgen des Brands.

Samstagmorgen hatte ein Megesheimer Bewohner die Feuerwehr gerufen, nachdem er beobachtet hatte, wie Rauch aus dem Gasthaus stieg. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei etwa 250.000 Euro. Eine Person wurde von der Feuerwehr unverletzt aus dem angrenzenden Wohnbereich geholt. Nun scheint die Kripo erste Indizien zu der Ursache zu haben.

Rund 100 Feuerwehrleute waren am Samstagmorgen in Megesheim im Einsatz. Foto: Josef Heckl

Josef Behringer sagt, ein technischer Defekt habe den Brand wahrscheinlich ausgelöst: "Es war vermutlich ein Gerät in der Küche." Die Fahnder hätten das Gerät, welches mutmaßlich den Brand ausgelöst hat, mitgenommen: "Weitere Prüfungen stehen noch an." (nfv)

