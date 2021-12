Megesheim

12:00 Uhr

Die tollen Adventsfenster von Megesheim

In Megesheim haben zahlreiche Familien bei der Adventsfenster-Aktion teilgenommen.

Plus Wegen der Corona-Pandemie gab es zwar keine allabendliche Eröffnung. Doch in der kleinen Rieser Gemeinde konnten die Besucher dennoch viel entdecken.

Von Josef Heckl

Seit vielen Jahren hat es sich in Megesheim eingebürgert, dass sich engagierte Teilnehmer eines Adventsfensters annehmen. Wurde diese Tradition vor langer Zeit vom Kindergarten initiiert, so hat die Organisation vor drei Jahren der Verein "Dorfmusikanten Megesheim" übernommen. Während sonst immer ein kleiner Glühweinumtrunk, Plätzchen und Feuerstellen allabendlich die Eröffnung der einzelnen Fenster begleitet haben, hat sich das in den vergangenen beiden Jahren, aufgrund der Corona-Situation, auf ein Eröffnen der Adventsfenster ohne Menschenmassen reduziert.

