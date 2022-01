Megesheim

Faschingsfreunde wollen alten Brauch in Megesheim aufleben lassen

Plus Der Faschingsumzug in Megesheim wird in diesem Jahr erneut nicht stattfinden. Aber die Faschingsfreunde bleiben ideenreich.

Von Verena Mörzl

Der Faschingssonntag fällt in diesem Jahr auf den 27. Februar. Die Megesheimer Faschingsfreunde empfangen an diesem Tag normalerweise Tausende Besucher zu ihrem Umzug durch das Dorf. Zum wiederholten Mal können die Faschings-Fans nicht in schöner Tradition durch die Straßen ziehen. Die Pandemie lässt es nicht zu, allenfalls maskierte Spaziergänge einzelner Personen durch das Dorf sind möglich. Der Verein hat sich jedoch um Alternativen bemüht. Und er will einen Brauch im Dorf aufleben lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

