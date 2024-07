Körperverletzung in Megesheim: Mann schlägt 29-Jährigem ins Gesicht

Bei einem Festival in Megesheim sind in der Nacht auf Sonntag zwei junge Männer in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug der 31-Jährige dem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei schildert. Der 29-Jährige trug eine blutende Lippe davon. Beide Beteiligten seien erheblich alkoholisiert gewesen. Der 31-Jährige erhalte nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (AZ)

