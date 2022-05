Mann in Megesheim wegen LSD in psychischem Ausnahmezustand

In der Mainacht verliert ein Mann in Megesheim wegen LSD-Konsums die Selbstkontrolle. Nach einer Durchsuchung bei einem Freund wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ein 21-Jähriger soll in Megesheim in der Mainacht wegen Drogenkonsums die Selbstkontrolle vollständig verloren und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Nach Informationen der Polizei soll der junge Mann zusammen mit einem 22-jährigen Bekannten unter anderem LSD konsumiert haben.

21-Jähriger in Megesheim verliert die Selbstkontrolle

Als der 21-Jährige aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes orientierungslos auf der Straße herumlief, wurde er von der Polizei aufgegriffen, bevor ihm oder anderen Personen ein Schaden entstand. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen wurde eine nicht mehr geringe Menge an Marihuana sowie Rauschgiftutensilien sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)