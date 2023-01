Megesheim

06:00 Uhr

Megesheim bekommt eine Chronik zu 100 Jahren Fasching im Ort

Plus Werner Kunzmann stellt sein Buch über den Fasching in Megesheim vor. Es ist eine sehr umfassende Chronik, die nun zum Umzug erworben werden kann.

Von Anton Kutscherauer

In den rheinischen Hochburgen wie Köln, Düsseldorf und Mainz wird der Fasching gemeinhin als "fünfte Jahreszeit" bezeichnet und entsprechend zelebriert. Dass dieser auch in bayerischen Gemeinden eine lang gepflegte Tradition besitzt, zeigt Werner Kunzmann in seinem Buch "100 Jahre Fasching in Megesheim". Dieses stellte er den rund 150 Besuchern in einer launigen Präsentation im voll besetzten Megesheimer Faschingsheim vor.

