Megesheimer erhalten Bayerischen Popkulturpreis für Kraterbeben

Der Verein Rieser Kraterkultur wird in München in der Kategorie "Festival des Jahres" ausgezeichnet. Für die nächsten Veranstaltungen gibt es bereits Tickets.

Eine weitere hohe Auszeichnung ist dem Verein Kraterkultur Megesheim zuteil geworden. Nach dem Rieser Heimatpreis 2017 durfte man nun den Bayerischen Popkulturpreis 2022 entgegennehmen, der jährlich vom Verband für Popkultur in Bayern (VPBy) ausgelobt wird.

Eine 15-köpfige Vertretung der Kraterkultur um den Vorsitzenden Christian „Bombi“ Bauer war deshalb von Megesheim nach München gereist, wo die Preisverleihung im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks stattfand. Neben mehreren Landtagsabgeordneten und Bezirksräten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste und Experten aus Musikwirtschaft und Medien an der Feierstunde teil. Großes Lob gab es vom ebenfalls anwesenden Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume: „Der Bayerische Popkulturpreis würdigt das herausragende Engagement, das unsere bayerische Rock- und Popszene so lebendig, impulsgebend und einzigartig macht. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger tragen mit ihren innovativen Ansätzen und kreativen Projekten die Popkultur in die Regionen Bayerns. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch!“

71 Bilder Drei Tage lang Festivalstimmung in Megesheim bei "Der Krater bebt" Foto: Toni Kutscherauer

In insgesamt fünf Sparten wird der Bayerische Popkulturpreis verliehen, die Kraterkultur Megesheim durfte diesen in der Kategorie „Festival des Jahres“ für die Ausrichtung des alljährlichen Kraterbebens entgegennehmen. Die Grüne-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer aus dem Stimmkreis Donau-Ries würdigte die Verantwortlichen in ihrer Laudatio: „Unzählige Donau-Rieser Ehrenamtliche schaffen Jahr für Jahr ein über die Landkreisgrenzen hinaus beliebtes Festivalerlebnis und achten dabei vorbildlich auf Regionalität, Inklusion, Nachhaltigkeit und vielfältige Musik-Acts. In diesem Jahr wurde so viel Müll vermieden wie noch nie und das solidarische Miteinander nochmal verstärkt. Vom Engagement der Der-Krater-bebt-Crew, können Festivals und Vereine in ganz Bayern lernen. Das Festival lädt geradezu zur Nachahmung ein und hat den Preis daher mehr als verdient.“

Christian Bauer bedankte sich nach der Verleihung bei den Vertretern des VPBy und der Jury für den mit 2000 Euro dotierten Preis und lobte seine Mitstreiter: „Ohne die seit Jahrzehnten eingespielte Truppe der Kraterkultur wäre es sicher nicht möglich gewesen, das Kraterbeben bereits 32-mal durchzuführen.“ Im Anschluss an die offizielle Verleihung gab es im Rundfunkhaus noch ein kleines Buffet. Dabei ergab sich unter den Gästen ein reger Austausch zum Thema Kultur, der ausgiebig genutzt wurde. Nach der Veranstaltung erklärte Kraterkultur-Chef Bauer mit Blick auf die Zukunft: „Die Preisverleihung war für uns alle ein tolles Erlebnis und ein Ansporn, der uns motiviert, die weiteren Aufgaben anzugehen, etwa das 33. Kraterbeben im nächsten Sommer.“

Rieser Starkbieranstich am 25. März 2023

Info: Für die nächsten Veranstaltungen der Kraterkultur hat der Vorverkauf bereits begonnen. Am 20. Januar 2023 tritt Helmut A. Binser in der Mehrzweckhalle Megesheim auf und am 25. März 2023 findet an gleicher Stelle der Rieser Starkbieranstich statt. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei den Rieser Nachrichten in der Deininger Straße in Nördlingen.