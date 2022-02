Rückkehr der Kultur im Ries nach Corona-Pause: "Neustart wird holprig"

Plus Die Veranstaltungsbranche steckt nach Corona mitten im Umbruch. Wie kann der gelingen? Antworten vom Megesheimer Kraterkultur-Vorsitzenden Christian Bauer.

Herr Bauer, sie organisieren mit dem Verein Kraterkultur Megesheim in diesem Jahr wieder das Festival „Der Krater bebt.“ Wie schwierig wird es, die Kultur hochzufahren?



Christian Bauer: Dieser Neustart der Kultur hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Wie reagiert das Publikum? Wie kann ich alle Ehrenamtlichen wieder zusammenbringen? Dann gibt es bestimmt auch einige Menschen, bei denen eine gewisse Entwöhnung stattgefunden hat und die sich dann fragen: Brauche ich das noch? Vielleicht gibt es auch Hemmschwellen für Veranstaltungen drinnen. Und letztlich treffen die Preissteigerungen auch den Kulturbereich. Und ja, auch die Kultur wird teurer werden.