Megesheim

19:00 Uhr

Solarpark soll entstehen und Strom für Bürger produzieren

Bei Megesheim soll eine PV-Anlage der Firma Südwerk ähnlich wie in der Nähe von Hainsfarth entstehen.

Plus In Megesheim soll der regenerative Strom für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort produziert werden. So sehen die Vorstellungen der Gemeinde aus.

Von Bernd Schied

Der Boom beim Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Ries geht weiter. Jetzt soll auch in der Nähe von Megesheim ein solches Projekt umgesetzt werden, dem der Gemeinderat Megesheim grundsätzlich positiv gegenübersteht. Investor ist das im oberfänkischen Burgkunststadt ansässige Unternehmen Südwerk, das bereits vor geraumer Zeit nahe Hainsfarth einen Solarpark gebaut hat.

