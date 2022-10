Unbekannter fährt in Megesheim mit Sattelzug Laterne um

Die Polizei Nördlingen sucht nach einem Sattelzug-Fahrer, der am Montag in Megesheim eine Straßenlaterne umfährt.

Ein unbekannter Sattelzug-Fahrer hat am Montag zwischen 9.30 und 10 Uhr im Bereich Holzsteig und Ursheimer Weg in Megesheim eine Straßenlaterne umgefahren. Laut Polizei war am Heck des Sattelzuges ein roter Mitnahmestapler angebracht. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um weitere Hinweise. (AZ)

