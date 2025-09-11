Evakuierung in Munningen: Gas tritt unkontrolliert aus

Mehrere Einwohner von Munningen sind am vergangenen Mittwoch wegen einer beschädigten Gasleitung evakuiert worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 9.15 Uhr in der Hauptstraße. Weil dort zurzeit der Gehweg neu gepflastert wird, wurden Eisenstangen in den Boden geschlagen. Dabei wurde versehentlich eine Hochdruckgasleitung getroffen. Als die Stange wieder herausgezogen wurde, trat unkontrolliert Gas aus. Daraufhin sicherten Einsatzkräfte die Gefahrenstelle ab und evakuierten Menschen im Umkreis, unter anderem aus dem Kindergarten. Schließlich konnte der Netzbetreiber das Loch in der Leitung provisorisch schließen, sodass die Gefahr nach einer Stunde beseitigt war. Am Einsatz waren die Feuerwehren aus Oettingen und Munningen mit etwa 40 Mann beteiligt. (AZ)

Munningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gasleitung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Evakuierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis