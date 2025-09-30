Mann geht in Benzenzimmern mit Messer auf Kontrahenten los

In Benzenzimmern, einem Ortsteil von Kirchheim am Ries, ist eine Person mit einem Messer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Aalen am Dienstag mit. Alarmiert worden sei die Polizei am frühen Sonntagmorgen. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass es wohl zunächst in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll.

Der Jüngere kam demnach gegen 6.45 Uhr in die Wohnung seiner Ex-Freundin, um dort noch persönliche Gegenstände abzuholen. Dort soll er im Schlafzimmer auf den Älteren getroffen sein, woraufhin sich zunächst eine verbale und im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt habe. Im Laufe der Auseinandersetzung soll es dem Älteren laut Polizeibericht gelungen sein, Zugriff auf ein Messer zu erlangen, womit er den Jüngeren bedroht habe. Dieser flüchtete daraufhin aus der Wohnung in sein Auto, wo er sich vor dem Angreifer verbarrikadieren wollte.

Mann verletzt Kontrahenten mit einem Messer

Der Ältere soll daraufhin zunächst mit dem Messer zwei Reifen am Auto beschädigt und anschließend die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen haben. Weiterhin soll er versucht haben, auf seinen Kontrahenten einzustechen, berichtet die Polizei weiter. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Nachdem die Frau versuchte, den Älteren zurückzuhalten, gelang es dem jüngeren Mann - trotz der luftleeren Reifen - auf einen etwas entfernten Parkplatz zu fahren, um dort auf die von ihm bereits verständigte Polizei zu warten.

Von den Beamten wurde der Ältere noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Mann am Montag einem Richter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte, sodass der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an. (AZ)